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Суркіс: Цьому Динамо ще аплодуватимуть

Сьогодні 20:09 210 0
Президент Динамо розповів про кризу в клубі
Суркіс: Цьому Динамо ще аплодуватимуть
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - FanDay.

Київське Динамо подолає кризу, в якій зараз знаходиться.

Про це розповів президент клубу Ігор Суркіс.

"Не знімаю з себе відповідальності за те, що сьогодні відбувається із командою. Але й виправдовуватись я не буду. Я підтримуватиму команду фінансово та морально, незалежно від того, скільки триватиме ця криза. Я не кину команду в жодній ситуації. Ви в цьому могли переконатися за більш як 20 років мого правління в клубі".

  Суркіс: Лонвейк є майбутнім Динамо

"Шахтар не мав такого складного графіка, як у нас. Шахтар безпосередньо потрапив до Ліги чемпіонів, тому вони мали зовсім іншу підготовку. Я вам обіцяю, мине час і цьому Динамо ще аплодуватимуть уболівальники. Ми в цю кризу потрапили разом, разом із неї й вийдемо".

Нагадаємо, Динамо оголосило заявку на матч проти АЕКа.

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