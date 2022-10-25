Київське Динамо подолає кризу, в якій зараз знаходиться.

Про це розповів президент клубу Ігор Суркіс.

"Не знімаю з себе відповідальності за те, що сьогодні відбувається із командою. Але й виправдовуватись я не буду. Я підтримуватиму команду фінансово та морально, незалежно від того, скільки триватиме ця криза. Я не кину команду в жодній ситуації. Ви в цьому могли переконатися за більш як 20 років мого правління в клубі".