Джерело - FanDay.
Київське Динамо подолає кризу, в якій зараз знаходиться.
Про це розповів президент клубу Ігор Суркіс.
"Не знімаю з себе відповідальності за те, що сьогодні відбувається із командою. Але й виправдовуватись я не буду. Я підтримуватиму команду фінансово та морально, незалежно від того, скільки триватиме ця криза. Я не кину команду в жодній ситуації. Ви в цьому могли переконатися за більш як 20 років мого правління в клубі".
Суркіс: Лонвейк є майбутнім Динамо
"Шахтар не мав такого складного графіка, як у нас. Шахтар безпосередньо потрапив до Ліги чемпіонів, тому вони мали зовсім іншу підготовку. Я вам обіцяю, мине час і цьому Динамо ще аплодуватимуть уболівальники. Ми в цю кризу потрапили разом, разом із неї й вийдемо".
Нагадаємо, Динамо оголосило заявку на матч проти АЕКа.