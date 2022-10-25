Динамо оголосило заявку на матч проти АЕКа

Динамівці вирушили на матч із АЕКом

Динамо визначило список гравців, які зможуть зіграти у 5 турі Ліги Європи проти АЕКа.

Про це повідомляє пресслжуба киян.

Мірча Луческу взяв із собою 22 футболістів. Георгій Бущан наразі ще займається за індивідуальною програмою, а Лонвейк і Кулач не можуть допомогти команді, оскільки не заявлені на Лігу Європи.

Воротарі: Руслан Нещерет, Денис Ігнатенко, Юрій Авраменко;

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Томаш Кендзьора;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Кахім Перріс, Самба Діалло;

Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.

Матч 5-го туру групового раунду Ліги Європи АЕК - Динамо відбудеться у четвер, 27 жовтня, на АЕК Арені. Початок - о 19:45 за київським часом.