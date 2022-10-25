Головне
Селтік - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:18 1621
Динамо оголосило заявку на матч проти АЕКа
Сьогодні 11:50 57
АЕК Ларнака - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 00:17 365
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Вчора 22:55 1437
Емері - новий головний тренер Астон Вілли
Вчора 22:37 489
Збірна України виборола срібло у швидкісній стрільбі з пістолета на ЧС-2022
Вчора 22:11 262
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 20:35 5352
Соболь продовжив контракт з Брюгге
Вчора 19:25 407
Арсенал зацікавлений у трансфері Мудрика
Вчора 18:44 898
Колос зіграв внічию з Чорноморцем у 9 турі УПЛ
Вчора 17:55 279
Прямі трансляції

Динамо оголосило заявку на матч проти АЕКа

Сьогодні 11:50 57 0
Динамівці вирушили на матч із АЕКом
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #АЕК Ларнака

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо визначило список гравців, які зможуть зіграти у 5 турі Ліги Європи проти АЕКа.

Про це повідомляє пресслжуба киян.

Мірча Луческу взяв із собою 22 футболістів. Георгій Бущан наразі ще займається за індивідуальною програмою, а Лонвейк і Кулач не можуть допомогти команді, оскільки не заявлені на Лігу Європи.

Воротарі: Руслан Нещерет, Денис Ігнатенко, Юрій Авраменко;

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Томаш Кендзьора;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Кахім Перріс, Самба Діалло;

Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.

Матч 5-го туру групового раунду Ліги Європи АЕК - Динамо відбудеться у четвер, 27 жовтня, на АЕК Арені. Початок - о 19:45 за київським часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Грізманн забив гол прямим ударом із кутового у матчі Ла Ліги - ВІДЕО Грізманн забив гол прямим ударом із кутового у матчі Ла Ліги - ВІДЕО 3174
Козловський - Протасову: Забув, хто тебе вивіз з окупованого села? Козловський - Протасову: Забув, хто тебе вивіз з окупованого села? 5148
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 5352
Вацко пояснив, чому Динамо не звільняє Луческу Вацко пояснив, чому Динамо не звільняє Луческу 2162
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 10589 4
Козловський – до Циганика: А боляче тобі не було, коли стадіон закривали? Козловський – до Циганика: А боляче тобі не було, коли стадіон закривали? 6608 1
Рекомендуємо
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 10609
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15707
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 22168
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 27777
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 99472
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 98845