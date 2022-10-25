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Суркіс: Лонвейк є майбутнім Динамо

Сьогодні 16:56 198 0
Власник клубу поділився враженнями від новачків клубу
Суркіс: Лонвейк є майбутнім Динамо
#Ворскла, #Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - fanday.net.

Джастін Лонвейк у матчі з Ворсклою (1:1) продемонстрував, що він є майбутнім київського Динамо.

Про це заявив президент киян Ігор Суркіс.

"Лонвейк у матчі з Ворсклою продемонстрував, що він - це майбутнє Динамо. Перріс ще адаптується. Після зимової паузи вони принесуть величезну користь команді.

Також ще не сказали свого останнього слова Діалло, Ванат, Забарний, Попов, Сирота, Дубінчак, Вівчаренко, Яцик, Нещерет.

Нам потрібно пережити цей складний період і у матчі з АЕК постаратися вийти у єврокубкову весну. Взимку будуть зміни. Якщо ми побачимо, що якийсь гравець не здатний щось дати команді, він шукатиме собі інший клуб.

Ми готові до перебудови і, якщо буде можливість, ще підсилимося. У нашій ситуації може опинитися будь-яка команда", - сказав Суркіс.

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