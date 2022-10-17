Манчестер Юнайтед готує новий контракт для основного захисника

Діогу Далот може продовжити контракт з МЮ

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед зацікавлений в укладанні нового контракту з основним правим захисником команди Діогу Далотом.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Чинна угода 23-річного португальця з клубом розрахована до червня 2023 року, але манкуніанці мають можливість автоматичного продовження договору ще на сезон.

Керівництво англійського клубу хоче підписати з гравцем контракт на більш тривалий термін. Наразі сторони обговорюють умови майбутньої угоди.

Зазначимо, що цього сезону португальський захисник провів у складі Манчестер Юнайтед у всіх турнірах 13 матчів, відзначившись двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Барселона може підписати захисника Манчестер Юнайтед Далота.