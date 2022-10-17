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Манчестер Юнайтед готує новий контракт для основного захисника

Сьогодні 15:25 159 0
Діогу Далот може продовжити контракт з МЮ
Манчестер Юнайтед готує новий контракт для основного захисника
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Далот, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед зацікавлений в укладанні нового контракту з основним правим захисником команди Діогу Далотом.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Чинна угода 23-річного португальця з клубом розрахована до червня 2023 року, але манкуніанці мають можливість автоматичного продовження договору ще на сезон.

Керівництво англійського клубу хоче підписати з гравцем контракт на більш тривалий термін. Наразі сторони обговорюють умови майбутньої угоди.

Зазначимо, що цього сезону португальський захисник провів у складі Манчестер Юнайтед у всіх турнірах 13 матчів, відзначившись двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Барселона може підписати захисника Манчестер Юнайтед Далота.

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