Манчестер Юнайтед готує новий контракт для основного захисника

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед зацікавлений в укладанні нового контракту з основним правим захисником команди Діогу Далотом.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Чинна угода 23-річного португальця з клубом розрахована до червня 2023 року, але манкуніанці мають можливість автоматичного продовження договору ще на сезон.
Керівництво англійського клубу хоче підписати з гравцем контракт на більш тривалий термін. Наразі сторони обговорюють умови майбутньої угоди.
Зазначимо, що цього сезону португальський захисник провів у складі Манчестер Юнайтед у всіх турнірах 13 матчів, відзначившись двома результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що Барселона може підписати захисника Манчестер Юнайтед Далота.