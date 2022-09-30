Влітку у нього закінчується контракт

Джерело - Чемпіон.

Правий захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот продовжує знаходитись у шорт-листі Барселони.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Каталонський клуб досі стежить за ситуацією 23-річного футболіста.

Влітку у португальця закінчується чинний контракт з МЮ, а взимку він зможе підписати попередню угоду з іншою командою.