Правий захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот продовжує знаходитись у шорт-листі Барселони.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Каталонський клуб досі стежить за ситуацією 23-річного футболіста.

Влітку у португальця закінчується чинний контракт з МЮ, а взимку він зможе підписати попередню угоду з іншою командою.

🚨 Barcelona are monitoring the situation of Manchester United's 23-year-old Portuguese right-back Diogo Dalot.

🇵🇹 🟥 #MUFC 🟦 #ForçaBarça pic.twitter.com/MWbcST8sCC