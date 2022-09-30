Джерело - Чемпіон.
Правий захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот продовжує знаходитись у шорт-листі Барселони.
Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.
Каталонський клуб досі стежить за ситуацією 23-річного футболіста.
Влітку у португальця закінчується чинний контракт з МЮ, а взимку він зможе підписати попередню угоду з іншою командою.
🚨 Barcelona are monitoring the situation of Manchester United's 23-year-old Portuguese right-back Diogo Dalot.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 30, 2022
🇵🇹 🟥 #MUFC 🟦 #ForçaBarça pic.twitter.com/MWbcST8sCC