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Рішарлісон травмувався у матчі з Евертоном

Сьогодні 13:44 136 0
Бразилець відчув дискомфорт у лівому литковому м'язі
Рішарлісон травмувався у матчі з Евертоном
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Тоттенгем, #Рішарлісон

Джерело - Evening Standard.

Нападник Тоттенгема та збірної Бразилії Рішарлісон отримав ушкодження в матчі проти Евертона у межах 11-го туру АПЛ (2:0).

Про це повідомляє Evening Standard.

Бразилець відчув дискомфорт у лівому литковому м'язі та був замінений на 52-й хвилині матчу. Після гри нападник пересувався на милицях.

Наступний матч проти Манчестер Юнайтед, який відбудеться 19 жовтня Рішарлісон точно пропустить.

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