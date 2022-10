Миколенко – найгірший лівий захисник в АПЛ: фани Евертона розлючені грою українця у матчі з Тоттенгемом

Джерело - Чемпіон.

Віталій Миколенко провів не найкращий свій матч в 11 турі Англійської Прем'єр-Ліги проти Тоттенгема.

Назагал уся команда виглядала непереконливо – гравці Евертона, наприклад, жодного разу влучили у площину воріт суперника. Іриски програли з рахунком 0:2, а Миколенко зіграв увесь поєдинок, отримавши жовту картку на 81 хвилині.

Загляньмо до англомовного Твіттера, аби краще зрозуміти настрої місцевих фанів щодо українця.

"Миколенко такий поганий, що аж смішно", – лютує один із дописувачів.

Mykolenko is shocking as a wing back. Petrified to receive the ball with player nine close proximity. Any armature could play as attacking as him. Get it, pass back to pickford and go wide, rinse and repeat. He's so bad it's laughable. — Drewh (@a1n2d3h42210108) October 15, 2022

"Невже ми досі боїмося сказати, що Миколенко – середнячок? Майже нічого не пропонує в атаці і йому бракує темпу. Розчарування", – невдоволено зазначає інший уболівальник.

Are we still afraid to say Mykolenko is bang average? Offers next to nothing going forward and lack of pace and legs. Frustrating. — Charles Stevenson (@charles_stevo) October 15, 2022

"Деяким із наших уболівальників потрібно схаменутися: очевидно, Миколенко – найгірший лівий захисник у лізі, а Пікфорд – клоун, ми програли одній із найкращих команд ліги, допустивши 2 чудові моменти..." – пишуть і таке.

Some of our fans need to get a grip, apparently mykolenko is the worst left back in the league and pickford is a clown, we lost to one of the top teams in the league, after missing 2 great chances, its a work in progress, kane's a diving prat and there second was a deflection — Miki the Navy Blue (@Miki1878_) October 15, 2022

"Миколенко просто дозволив Кейну отримати м'яч, коли здавалося, що саме він виглядав фаворитом на те, щоб отримати його", – ще одна невдоволена думка. Mykolenko just let Kane have the ball when he looked favourite to get it. — Dave Jones (@ImJustDaveJ) October 15, 2022

Хтось просто звинувачує Миколенка у призначеному пенальті на ворота Евертона.

Mykolenko fault that pen. Went to the man to play it back in who he was supposed to be marking — John maguire (@scouseblue47) October 15, 2022

"Миколенку, ти не граєш за Ворсклу! Що це був за захист?" – дуже прикро для рівня УПЛ жартує інший фан.

Mykolenko you’re not playing Fc Vorskla mate what was that defending — IlGalk (@IlGalkEFC) October 15, 2022

Зустрічаються також не зовсім цензурні характеристики, як на двох скріншотах нижче. Хто захоче, той самотужки перекладе.

Завершуємо огляд на позитиві, наводячи такий твітт фаната, написаний у перерві матчу: "Миколенко блискучий у першому таймі. Справлявся зі всім, що траплялося на його шляху на лівому фланзі".

Mykolenko brilliant in that first half. Dealt with everything that came his way down that left side. Still convinced that McNeil has got an abundance of ability, technique and talent as well, but he still just appears to be fairly low on confidence. It’ll come for him. — Thomarse (@efcthomarse) October 15, 2022

