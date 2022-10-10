Головне
Збірна України отримала суперників у відборі на Євро-2024
Вчора 13:42 3255
Рейтинг WTA: Калініна та Костюк зберегли позиції
Сьогодні 11:07 247262
Миколенка треба продати: фани Евертона суперечливо коментують гру українця в матчі з МЮ
Сьогодні 07:10 13521 1
Аталанта з Маліновським зіграла внічию з Удінезе, Спеція з Коваленком поступилася Монці: результати матчів Серії А
Вчора 23:42 729
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 22:50 2881
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 22:14 2034
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція
Вчора 21:52 309
Евертон - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ
Вчора 21:00 923
Динамо розгромило Рух у 6 турі УПЛ
Вчора 20:13 878
Минай та Кривбас розписали мирову в 6 турі УПЛ
Вчора 17:05 353
Прямі трансляції

Боснія і Герцеговина перенесла засідання щодо рішення про матч з Росією

Сьогодні 15:10 202 0
Нова дата проведення засідання – 31 жовтня
Боснія і Герцеговина перенесла засідання щодо рішення про матч з Росією
#Боснія і Герцеговина

Джерело - football24.ua.

Футбольна асоціація Боснії і Герцеговини відклала проведення засідання, на якому мали визначитись щодо проведення спарингу з росіянами.

Про це повідомляє klix.ba.

Актуально: Боснійський футболіст навідріз відмовився грати з Росією

Виконком футбольної асоціації Боснії та Герцеговини вже завтра, 11 жовтня, мав ухвалити рішення щодо поєдинку з Росією, однак позачергове засідання було перенесено.

Офіційний сайт установи повідомляє, що нова дата проведення засідання – 31 жовтня. Причина такого рішення не уточнюється.

Матч Росія - Боснія і Герцеговина запланований на 19 листопада у Санкт-Петербурзі. 

Раніше повідомлялося, що Боснія може отримати дискваліфікацію за матч з Росією.

Коментарі ()
Популярне зараз
Роналду приніс МЮ перемогу над Евертоном з Миколенком: результати 10 туру АПЛ Роналду приніс МЮ перемогу над Евертоном з Миколенком: результати 10 туру АПЛ 1259
Миколенка треба продати: фани Евертона суперечливо коментують гру українця в матчі з МЮ Миколенка треба продати: фани Евертона суперечливо коментують гру українця в матчі з МЮ 13521 1
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 2034
Школа Маліновського: Аталанті забили неймовірний гол зі штрафного в Серії А - ВІДЕО Школа Маліновського: Аталанті забили неймовірний гол зі штрафного в Серії А - ВІДЕО 1255
Рейтинг WTA: Калініна та Костюк зберегли позиції Рейтинг WTA: Калініна та Костюк зберегли позиції 247262
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 2881
Рекомендуємо
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 33630
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7422
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 18834
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 186485
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 37943
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 27375 4