Боснія і Герцеговина перенесла засідання щодо рішення про матч з Росією

Нова дата проведення засідання – 31 жовтня

Футбольна асоціація Боснії і Герцеговини відклала проведення засідання, на якому мали визначитись щодо проведення спарингу з росіянами.

Про це повідомляє klix.ba.

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Виконком футбольної асоціації Боснії та Герцеговини вже завтра, 11 жовтня, мав ухвалити рішення щодо поєдинку з Росією, однак позачергове засідання було перенесено.

Офіційний сайт установи повідомляє, що нова дата проведення засідання – 31 жовтня. Причина такого рішення не уточнюється.

Матч Росія - Боснія і Герцеговина запланований на 19 листопада у Санкт-Петербурзі.

Раніше повідомлялося, що Боснія може отримати дискваліфікацію за матч з Росією.