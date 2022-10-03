Боснійський футболіст навідріз відмовився грати з Росією

Боснійський футболіст Денніс Хаджікадуніч виступив категорично проти проведення товариського матчу з Росією.

Про це розповів сам футболіст.

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"Я проти гри в цьому матчі. Я завжди виступаю за мир. Я був дуже вражений, коли дізнався про це. Я не знаю, що сказати, крім того, що я проти цього матчу. Ми всі знаємо, що відбувається і було б великою помилкою грати з Росією.Те, що зараз відбувається, зовсім особливе – війна... Я не хочу повертатися до Росії. Побачимо, що трапиться, але я туди не поїду. З колишніми партнерами по "Ростову" я не спілкуюся, Чесно кажучи, мені байдуже", – сказав Хаджікадуніч.