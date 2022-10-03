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Боснійський футболіст навідріз відмовився грати з Росією

Вчора 22:59 403 0
Гра Боснії із представниками країни-агресора на 19 листопада, а місцем зустрічі обрано Санкт-Петербург.
Боснійський футболіст навідріз відмовився грати з Росією

Джерело - obozrevatel.

Боснійський футболіст Денніс Хаджікадуніч виступив категорично проти проведення товариського матчу з Росією. 

Про це розповів сам футболіст.

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"Я проти гри в цьому матчі. Я завжди виступаю за мир. Я був дуже вражений, коли дізнався про це. Я не знаю, що сказати, крім того, що я проти цього матчу. Ми всі знаємо, що відбувається і було б великою помилкою грати з Росією.Те, що зараз відбувається, зовсім особливе – війна... Я не хочу повертатися до Росії. Побачимо, що трапиться, але я туди не поїду. З колишніми партнерами по "Ростову" я не спілкуюся, Чесно кажучи, мені байдуже", – сказав Хаджікадуніч.

Матч Росія - Боснія і Герцеговина запланований на 19 листопада у Санкт-Петербурзі. 

Раніше повідомлялося, що Боснія може отримати дискваліфікацію за матч з Росією.

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