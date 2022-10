Моралес - найкращий гравець 3 туру Ліги конференцій

Півзахисник Вільярреала Хосе Луїс Моралес став найкращим гравцем третього туру Ліги конференцій.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

35-річний іспанець переміг в опитуванні, яке проводиться на сайті УЄФА. Перемога стала можливою завдяки хет-трику у домашньому матчі 3-го туру з Аустрією (5:0).

За звання гравця тижня у Лізі конференцій Моралес змагався з півзахисником Сількеборга Каспером Куском, хавбеком Мольде Ола Брюнгільдсеном та форвардом Фіорентини Крістіаном Куаме.

🥇 Morales wins Player of the Week after scoring a hat-trick ⚽️⚽️⚽️✅#Laufenn | #UECLPOTW | #UECL pic.twitter.com/bxhZ0dMuF4