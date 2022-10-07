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Моралес - найкращий гравець 3 туру Ліги конференцій

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Став відомий гравець тижня у Лізі конференцій
Моралес - найкращий гравець 3 туру Ліги конференцій
Фото - gettyimages
#Вільярреал, #Ліга конференцій, #Моралес

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Вільярреала Хосе Луїс Моралес став найкращим гравцем третього туру Ліги конференцій.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

35-річний іспанець переміг в опитуванні, яке проводиться на сайті УЄФА. Перемога стала можливою завдяки хет-трику у домашньому матчі 3-го туру з Аустрією (5:0).

За звання гравця тижня у Лізі конференцій Моралес змагався з півзахисником Сількеборга Каспером Куском, хавбеком Мольде Ола Брюнгільдсеном та форвардом Фіорентини Крістіаном Куаме.

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