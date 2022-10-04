Йовичевич: Те, що робить Модрич, не робив ні Хаві, ні Іньєста

Лідер Реала Лука Модрич робить те, що не вдавалося легендам Барселони Іньєсті та Хаві.

Про це заявив головний тренер Шахтаря Ігор Йовичевич напередодні очного матчу.

"Те, що робить Модрич, граючи в найкращому клубі світу на такому рівні у своєму віці - не робив ніхто. Ні Іньєста, ні Хаві, які, наприклад, набагато раніше перейшли в інші команди. Я обожнюю його. Для мене честь бачити Луку в складі збірної Хорватії, він - визначення лідера", - сказав Йовичевич.