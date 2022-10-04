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Йовичевич: Те, що робить Модрич, не робив ні Хаві, ні Іньєста

Вчора 23:49 334 0
Модрич відновився від травми і зіграє з Шахтарем
Йовичевич: Те, що робить Модрич, не робив ні Хаві, ні Іньєста
#Йовичевич, #Реал Мадрид, #Шахтар, #Лука Модрич

Джерело - AS.

Лідер Реала Лука Модрич робить те, що не вдавалося легендам Барселони Іньєсті та Хаві.

Про це заявив головний тренер Шахтаря Ігор Йовичевич напередодні очного матчу.

"Те, що робить Модрич, граючи в найкращому клубі світу на такому рівні у своєму віці - не робив ніхто. Ні Іньєста, ні Хаві, які, наприклад, набагато раніше перейшли в інші команди. Я обожнюю його. Для мене честь бачити Луку в складі збірної Хорватії, він - визначення лідера", - сказав Йовичевич.

Нагадаємо, Модрич відновився від травми і зіграє з Шахтарем.

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