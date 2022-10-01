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Конте пояснив поразку Арсеналу

Сьогодні 22:54 266 0
Антоніо Конте прокоментував поразку Арсеналу
Конте пояснив поразку Арсеналу
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Конте, #Тоттенгем, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Тоттенгем допускав надто багато помилок у матчі проти Арсенала.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Антоніо Конте.

"Думаю, перший тайм був збалансованим. У нас було багато шансів забити. Ми зробили велику помилку під час останнього пасу, тому що у нас був великий простір. У другому таймі ми пропустили другий гол рано, могли б зіграти набагато краще.

Після вилучення гра стала дуже тяжкою. Нам довелося повністю змінити гру. Це було рішення арбітра, не хочу коментувати його.

Ми могли зіграти набагато краще в атаці. Ми припускалися грубих помилок при останньому пасі та при простих передачах. Але таке трапляється, після матчів збірної завжди трохи складніше грати, бо гравці прибувають в різний час до розташування команди.

Тепер треба рухатися далі. Але ми знаємо своє місце в чемпіонаті. Повинні зробити все можливе, щоб лишатися поряд з командами на вершині таблиці. Намагався дати ігрові хвилини футболістам, оскільки для нас гра закінчилася, також намагалися зберегти сили.

Хотів дати шанс Скіппу та Доерті, бо нам треба всі гравці. Попереду багато матчів за короткий відрізок", - сказав Конте.

Нагадаємо, Арсенал із Зінченком переграв Тоттенгем.

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