Арсенал із Зінченком переграв Тоттенгем, Евертон з Миколенком переміг Саутгемптон. Результати 9 туру АПЛ

Результати 9 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 9-го туру АПЛ.

Захисник Арсенала Олександр Зінченко розпочав матч з перших хвилин проти Тоттенгема та був замінений 73-й хвилині гри.

Водночас український оборонець Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч проти Саутгемптона.

Екснаставник Шахтаря Роберто Де Дзербі дебютував, як головний тренер Брайтона результативною нічиєю з Ліверпулем - 3:3.

Чемпіонат Англії - АПЛ

9 тур, 01 жовтня

Арсенал - Тоттенгем 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 20 Партей, 1:1 - 31 Кейн, 2:1 - 49 Жезус, 3:1 - 67 Джака

Борнмут - Брентфорд 0:0

Крістал Пелес - Челсі 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 7 Едуар, 1:1 - 38 Обамеянг, 1:2 - 90 Галлагер

Ліверпуль - Брайтон 3:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 4 Троссард, 0:2 - 18 Троссард, 1:2 - 33 Фірміно, 2:2 - 54 Фірміно, 3:2 - 53 Вебстер (автогол), 3:3 - 83 Троссард

Саутгемптон - Евертон 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Арібо, 1:1 - 52 Коуді, 1:2 - 54 Макніл

Фулгем - Ньюкасл 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 11 Вілсон, 0:2 - 33 Альмірон, 0:3 - 43 Лонгстофф, 0:4 - 57 Альмірон, 1:4 - 88 Рід

19:30. Вест Гем - Вулвергемптон

Нагадаємо, Ліверпуль, Арсенал та Севілья поборються за Мудрика.