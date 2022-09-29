Ексфорвард Динамо перейшов у бельгійський клуб

Мбокані знову виступатиме в чемпіонаті Бельгії.

Джерело - Чемпіон.

Ексфорвард Динамо Дьємерсі Мбокані, який нещодавно розірвав контракт із Аль-Кувейтом через недотримання цим клубом фінансових домовленостей, повертається до європейського футболу.

Досвідчений конголезець на правах вільного агента перейшов до клубу другого дивізіону бельгійського футболу Васланд-Беверен.

Про терміни підписаного контракту бельгійський клуб не повідомляє.

Минулий сезон форвард, який свого часу грав за київське Динамо, провів у Кувейті. Щоправда, цей етап кар'єри Мбокані виявився провальним – лише два матчі у складі клубу Аль-Кувейт.