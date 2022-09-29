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Ексфорвард Динамо перейшов у бельгійський клуб

Сьогодні 10:54 575 0
Мбокані знову виступатиме в чемпіонаті Бельгії.
Ексфорвард Динамо перейшов у бельгійський клуб
#Дьємерсі Мбокані, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Ексфорвард Динамо Дьємерсі Мбокані, який нещодавно розірвав контракт із Аль-Кувейтом через недотримання цим клубом фінансових домовленостей, повертається до європейського футболу.

Досвідчений конголезець на правах вільного агента перейшов до клубу другого дивізіону бельгійського футболу Васланд-Беверен.

Про терміни підписаного контракту бельгійський клуб не повідомляє.

Минулий сезон форвард, який свого часу грав за київське Динамо, провів у Кувейті. Щоправда, цей етап кар'єри Мбокані виявився провальним – лише два матчі у складі клубу Аль-Кувейт.

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Допис, поширений SK Beveren (@skbeveren)

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