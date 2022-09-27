Україна - Шотландія 0:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Збірна України розписала мирову з Шотландією у вирішальному матчі Ліги націй.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Після кутового пробивав Степаненко, але повз ворота пішов м'яч.

90' Жовта картку Маліновському за занадто бурхливу реакцію на цей епізод.

89' Піхальонок і Зубков декілька разів пробивали, м'яч від захисника пішов на кутовий.

87' Подвійна заміна в складі збірної України: замість Маліновського і Ярмоленка на поле вийшли Піхальонок та Зубков.

86' Ярмоленко пішов у дриблінг на двох захисників, але втратив м'яч.

84' Дайкс відмахнувся від Матвієнка - жовта картка для шотландвського нападника.

83' Маліновський у боротьбі з суперником впав у штрафному майданчику - свисток судді промовчав.

81' Заміна в складі збірної Шотландії: Дайкс змінив Адамса.

79' Яремчук порушив правила в боротьбі за м'яч з Гікі.

78' Стапаненко з льоту небезпечно пробивав, але біля дальньої стійки пройшов м'яч.

77' На Миколенка пішла передача - Гікі з-під ніг Віталія вибив м'яч на кутовий.

75' На Циганкова пішло закидання, але Гікі корпус поставив і не дав українцю дістатися до м'яча.

73' Дві заміни від Олександра Петракова: замість Мудрика і Довбика на поле вийшли Циганков та Яремчук.

71' Потрійна заміна в складі збірної Шотландії: замість Тейлора, Фрейзора та Джека на поле вийшли Кінглсі, Крісті та Армстронг.

69' Пішла подача з кутового, м'яч відскочив у Ігнатенка про що сигналізували гравці збірної Шотландії.

68' Марегор пробивав з дальньої дистанції, м'яч від Маліновського пішов на кутовий.

67' Фрейзер виконував простріл справа, але Миколенко перехопив цю передачу.

66' Другим темпом пішла подача в штрафний майданчик збірної України, Лунін вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

65' Гікі вривався у штрафний мадйанчик - Ігнатенко в підкаті вибив м'яч на кутовий.

64' Закидання на Тимчика пішло - Олександр трохи не встиг до м'яча. Удар від воріт.

62' Маліновський класний навіс робив на дальню стійку, але Забарний пробив трохи вище воріт.

61' Гікі грубо зіграв на фланзі. Перша жовта картка в складі збірної Шотландії.

60' Довбик знову на межі офсайду грав і знову трохи забіг у положення поза грою.

59' Довбик боровся з Макгрегором біля воріт суперника, однак порушив правила.

58' Степаненко виконував подачу з правого флангу, але Мудрик до м'яч не дотягнувся - удар від воріт.

56' Миколенко боорвся з Гікі на фланзі і зміг заробити аут.

53' Знову вертикальна передача на Довбика, але Артем опинився в положені "поза грою".

52' На Ярмоленка пішло закидання - капітан збірної України опинився в офсайді.

50' Мудрик під удар Ігнатенку віддавав, але Гордон потягнув цей постріл.

49' Мудрик небезпечно пробивав з-за меж штрафного, але Гордон потягнув цей удар.

48' Тимчик прорвався по флангу і віддавав на Ярмоленка, проте Андрій відпустив задалеко м'яч - аут для гостей.

47' Тейлор пробивав з дальньої дистанції, але вище воріт пішов м'яч.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Обидві команди мали небезпечні моменти, але голів не забили.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

43' Тимчик подавав на дальню стійку, але від захисника м'яч покинув поле. Судді не помітили цього - удар від воріт.

41' Степаненко з льоту пробивав, але повз ворота пішов м'яч.

39' Миколенко класно прострілював на Маліновського, але удар Руслана виявився неточним.

38' Маліновський шукав пасом Ярмоленка, але того накрив захисник. Андрій порушив правила у боротьбі за м'яч.

36' Довбик втік один на один, але забарився з ударом - захисники накрили постріл. По завершенню епізоду боковий арбітр підняв прапорець.

35' Ярмоленко подавав з кутового, Степаненко пробивав по воротах, але поруч зі стійкою пролетів м'яч.

34' Ярмоленко намагався на фланзі фінтити, але втратив м'яч у боротьбі з Тейлером.

32' Ігнатенко намагався в дотик розвинути атаку, але подарував м'яч супернику.

31' Джек після метушні в штрафному майданчику підібрав м'яч і пробивав небезпечно, над поперечиною пройшов снаряд.

30' На дальню стійку пішла подача, у боротьбі Ярмоленко вибив м'яч на ще один корнер.

29' Адамс прострілював з правого флангу - від Матвієнка м'яч пішов на кутовий.

27' Жовта картка Ігнатенку за грубий фол.

26' Пенальті скасовано - кутовий для шотландців.

25' ВАР переглядає суддя!

24' Пенальті у ворота збірної України. Фрейзер після удару зі штрафного підібрав м'яч і виконував простріл. Снаряд влучив у Маліновського.

23' Ярмоленко в грубому підкаті на фланзі зіграв. Жовта картка капітану збірної України.

22' Класний розрізний пас пройшов на Довбика від Ярмоленка, але Артем не зміг обіграти Гордона.

20' Довбик виконував забігання після передачі Маліновського, але суддя зафіксував офсайд.

19' Пішла подача зі штрафного - Лунін кулаками вибив м'яч подалі від власних воріт.

18' Миколенко в підкаті збив Гікі. Небезпечний штрафний для гостей.

17' Макгінн виконував закидання на дальню стійку, але ніхто до м'яча не дістався - удар від воріт.

16' Мудрик збив Гікі на фланзі. Жовта картка українському вінгеру.

14' Лунін виконував закидання на Миколенка, але Віталій у боротьбі з Гікі випустив м'яч за межі поля.

12' Через Довбика намагаються українці обігруватися, але до удару поки справа не доходить.

10' Маліновський виконував закидання на Тимчика, той зміг обробити м'яч тільки біля кромки поля і через це простріл був досить невдалим - м'яч в руках у Гордона.

8' Мудрик прорвався по флангу в штрафний майданчик, подавав на Ярмоленка, але Андрій пробив вище воріт з кількох метрів.

6' Миколенко грубо зіграв на половині поля суперника. Арбітр обмежився усним попередженням.

5' Контролюють українці м'яч, не поспішають команди атакувати з перших хвилин.

4' Пішла подача з кутового, але українці відбилися.

3' Забарний помилився з пасом, Адамс вийшов на ударну позицію, але Лунін врятував команду.

2' Миколенко на фланзі збив суперника. Штрафний для гостей.

1' Матч розпочався!

Звучить національний гімн України!

Лунає гімн Шотландії!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Збірна України: Лунін, Забарний, Степаненко, Матвієнко, Тимчик, Ігнатенко, Маліновський, Миколенко, Ярмоленко, Довбик, Мудрик

Запасні: Волинець, Різник, Бондар, Михайличенко, Піхальонок, Караваєв, Кривцов, Сарапій, Яремчук, Циганков, Качараба, Зубков

Збірна Шотландії: Гордон, Фрейзер, Портеус, Гендрі, Гікі, Тейлор, Макгінн, Джек, Макрегор, Маклін, Адамс

Запасні: Маккророі, Келлі, Галлахер, Кінгслі, Дайкс

Збірна України в межах 6 туру Ліги націй у групі 1 дивізіону B прийматиме Шотландію.

Наш сайт у цій новині проведе текстову трансляцію поєдинку.

Матч відбудеться 27 вересня на Стадіон ім. Юзефа Пілсудського в Кракові. Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку відбудеться в етері телеканалу ICTV, а також транслюватиметься на Ютуб-каналі УАФ.