Визначився транслятор найближчих матчів збірної України в Лізі націй

Джерело - Чемпіон.

Матчі збірної України в Лізі націй проти Шотландії (двічі) та Вірменії у прямому етері покаже телеканал ICTV.

Про це Чемпіону стало відомо із власних джерел.

Прямі трансляції відбудуться поза межами єдиного телефарафону, у який входить телеканал.

Збірна України двічі зіграє проти збірної Шотландії (21 вересня - на виїзді, 27 вересня - удома) та проти команди Вірменії (24 вересня).

Збірна України посідає перше місце в групі 1 дивізіону B. У підопічних Петракова - 7 очок після 3 зіграних матчів. Шотландія з 6 очками - друга. Ірландія та Вірменія зіграли по 4 гри та набрали 4 і 3 очки відповідно. Переможець групи в наступному розіграші зіграє в найсильнішому дивізіоні - A.