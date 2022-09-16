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Визначився транслятор найближчих матчів збірної України в Лізі націй

Сьогодні 16:50 1035 0
Визначився транслятор найближчих матчів збірної України в Лізі націй
Фото: УАФ
#Збірна України з футболу

Джерело - Чемпіон.

Матчі збірної України в Лізі націй проти Шотландії (двічі) та Вірменії у прямому етері покаже телеканал ICTV.

Про це Чемпіону стало відомо із власних джерел.

Прямі трансляції відбудуться поза межами єдиного телефарафону, у який входить телеканал.

Збірна України двічі зіграє проти збірної Шотландії (21 вересня - на виїзді, 27 вересня - удома) та проти команди Вірменії (24 вересня).

Збірна України посідає перше місце в групі 1 дивізіону B. У підопічних Петракова - 7 очок після 3 зіграних матчів. Шотландія з 6 очками - друга. Ірландія та Вірменія зіграли по 4 гри та набрали 4 і 3 очки відповідно. Переможець групи в наступному розіграші зіграє в найсильнішому дивізіоні - A.

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