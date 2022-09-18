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Матчі збірної України в Лізі націй транслюватимуть на Ютуб-каналі УАФ

Сьогодні 23:19 94 0
Також матчі будуть транслюватися на ICTV
Матчі збірної України в Лізі націй транслюватимуть на Ютуб-каналі УАФ
#Ліга націй УЄФА, #Андрій Павелко

Джерело - Чемпіон.

Матчі збірної України в Лізі націй проти Шотландії (двічі) та Вірменії у прямому етері покаже телеканал ICTV та YouTube-канал УАФ.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

"Вперше матчі збірної України (у Лізі націй УЄФА 2022/23 проти Шотландії (21 і 27 вересня о 21:45) і Вірменії (24 вересня о 16.00)) будуть транслюватися в ефірі національного телемарафону. Вдячний за це УЄФА, яка безплатно передала права на показ матчів, Офісу президента України за сприяння та каналу ICTV за організацію трансляції".

  Актуально: Шотландія - Україна: ОНЛАЙН

"Для тих, хто не зможе подивитися трансляцію в ефірі телемарафону, матчі будуть транслюватися на офіційному YouTube-каналі УАФ", - написав Павелко.

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