Гравці Роми готові на все заради головного тренера Жозе Моурінью.

Про це заявив оборонець "вовків" Леонардо Спінаццола.

"Ми з Жозе і виконуємо все, що він каже. Ми б пішли на війну за нього. У нього є цей неймовірний дар. Все, що він каже - збувається. Моурінью дуже спокійний та тихий на тренуваннях. Він любить досліджувати наші рухи та спостерігати за мовою нашого тіла. Жозе дуже уважний до цих речей", - сказав Спінаццола.