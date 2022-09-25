Головне
Збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй
Вчора 17:51 3240
Довбик та Ігнатенко - у символічній збірній туру Ліги націй за версією SofaScore
Сьогодні 12:23 19
Україна - Шотландія: анонс і прогноз матчу Ліги націй
Сьогодні 11:37 172
Україна - Шотландія: ОНЛАЙН
Сьогодні 10:55 1159
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: результати, календар
Сьогодні 09:17 11801
Нідерланди зіграють з Бельгією, Франція - з Данією: розклад матчів Ліги націй
Сьогодні 08:57 187
Джойс нокаутував Паркера та став претендентом на пояс Усика
Сьогодні 08:16 831
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 00:13 1093
Збірна Шотландії здолала Ірландію, Португалія розгромила Чехію: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:40 2162
Вірменія - Україна: вболівальники обрали Лева матчу
Вчора 21:09 1938
Прямі трансляції

Спінаццола: Ми б пішли на війну за Моурінью

Сьогодні 11:40 129 0
Захисник Роми розповів про свого головного тренера
Спінаццола: Ми б пішли на війну за Моурінью
#Моурінью, #Рома, #Леонардо Спінаццола

Джерело - Sky Sport Italia.

Гравці Роми готові на все заради головного тренера Жозе Моурінью.

Про це заявив оборонець "вовків" Леонардо Спінаццола.

"Ми з Жозе і виконуємо все, що він каже. Ми б пішли на війну за нього. У нього є цей неймовірний дар. Все, що він каже - збувається. Моурінью дуже спокійний та тихий на тренуваннях. Він любить досліджувати наші рухи та спостерігати за мовою нашого тіла. Жозе дуже уважний до цих речей", - сказав Спінаццола.

Нагадаємо, Аталанта з Маліновським здолала Рому в Серії А.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вірменія - Україна: Де дивитися матч Ліги націй УЄФА Вірменія - Україна: Де дивитися матч Ліги націй УЄФА 4083
Вірменія - Україна 0:5. Як це було Вірменія - Україна 0:5. Як це було 10327
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: результати, календар Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: результати, календар 11801
Мессі забив геніальний гол м'яким ударом в один дотик з-за меж штрафного - ВІДЕО Мессі забив геніальний гол м'яким ударом в один дотик з-за меж штрафного - ВІДЕО 5338
Ігнатенко хірургічним дальнім ударом забив дебютний гол за збірну України - ВІДЕО Ігнатенко хірургічним дальнім ударом забив дебютний гол за збірну України - ВІДЕО 5987
Збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй Збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй 3240
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 97497
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31433 2
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 51166
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 9616 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 24568 2
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 1662