Наполі переграв Мілан, Аталанта з Маліновським здолала Рому: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 вересня, відбулося 6 матчів в італійській Серії А.
Аталанта мінімально здолала Рому. Хавбек бергамасків Руслан Маліновський вийшов на заміну на 88-й хвилині і заробив жовту картку.
Чемпіонат Італії - Серія А
7 тур, 18 вересня
Удінезе - Інтер 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 5 Барелла, 1:1 - 22 Шкріняр (авт), 2:1 - 84 Бійол, 3:1 - 90+3 Арслан
Кремонезе - Лаціо 0:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 7 Іммобіле, 0:2 - 21 Іммобіле (пен), 0:3 - 45+2 Мілінкович-Савич, 0:4 - 79 Педро
Монца - Ювентус 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 74 Гютк'єр
Фіорентина - Верона 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 13 Іконе, 2:0 - 90 Гонсалес
Рома - Аталанта 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 35 Скальвіні
Мілан - Наполі 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 55 Політано (пен), 1:1 - 69 Жиру. 1:2 - 78 Сімеоне