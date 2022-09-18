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Наполі переграв Мілан, Аталанта з Маліновським здолала Рому: результати матчів Серії А

Вчора 23:43 1470 0
Результати матчів Серії А
Наполі переграв Мілан, Аталанта з Маліновським здолала Рому: результати матчів Серії А
#Аталанта, #Інтер, #Удінезе, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 вересня, відбулося 6 матчів в італійській Серії А.

Аталанта мінімально здолала Рому. Хавбек бергамасків Руслан Маліновський вийшов на заміну на 88-й хвилині і заробив жовту картку.

Чемпіонат Італії - Серія А
7 тур, 18 вересня

Удінезе - Інтер 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 5 Барелла, 1:1 - 22 Шкріняр (авт), 2:1 - 84 Бійол, 3:1 - 90+3 Арслан

Кремонезе - Лаціо 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 7 Іммобіле, 0:2 - 21 Іммобіле (пен), 0:3 - 45+2 Мілінкович-Савич, 0:4 - 79 Педро

Монца - Ювентус 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 74 Гютк'єр

Фіорентина - Верона 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Іконе, 2:0 - 90 Гонсалес

Рома - Аталанта 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 35 Скальвіні

Мілан - Наполі 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 55 Політано (пен), 1:1 - 69 Жиру. 1:2 - 78 Сімеоне

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