Манчестер виплатив тренерам 25 млн фунтів минулого сезону

Манкуніанці звільнили Сульшера та Рангніка

Джерело - Daily Mail.

Манчестер Юнайтед виплатив майже 25 млн фунтів неустойки Оле-Гуннару Сульшеру та Ральфу Рангніку.

Про це повідомляє Daily Mail.

Сульшера звільнили з посади тренера МЮ у листопаді минулого року. За чотири місяці до цього норвежець підписав новий 3-річний контракт із клубом, у зв'язку з чим довелося виплатити йому велику неустойку.

Рангнік очолив Ман Юнайтед до кінця сезону після відставки Сульшера. Після закінчення сезону він мав на два роки стати консультантом Юнайтед.

Однак потім Рангнік прийняв запрошення про роботу в збірній Австрії, у зв'язку з чим керівництво Ман Юнайтед відмовилося від його послуг як консультант.

У сумі Сульшер та Рангнік отримали 24,7 млн фунтів неустойки.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готовий взимку продати ван де Бека.