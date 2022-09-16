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Манчестер Юнайтед готовий взимку продати ван де Бека

Сьогодні 14:50 94 0
Гравець не отримує ігрову практику
Манчестер Юнайтед готовий взимку продати ван де Бека
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #ван де Бек, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек взимку може покинути команду.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Клуб готовий вислухати пропозиції щодо трансферу 25-річного нідерландця.

Ван де Бек рідко отримує ігрову практику в МЮ. У поточному сезоні він провів лише 19 хвилин.

Раніше Шериф з Ковалем поступився Манчестер Юнайтед.

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