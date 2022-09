Манчестер Юнайтед готовий взимку продати ван де Бека

Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек взимку може покинути команду.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Клуб готовий вислухати пропозиції щодо трансферу 25-річного нідерландця.

Ван де Бек рідко отримує ігрову практику в МЮ. У поточному сезоні він провів лише 19 хвилин.

🚨Manchester United will listen to offers for Dutch player Donny van de Beek in January.



⚠️ There are clubs from Italy, Spain and England who want to sign the Dutch player.

🇳🇱 🟥 #MUFC pic.twitter.com/bWDl7k2NIk