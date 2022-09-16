Манчестер Юнайтед готовий взимку продати ван де Бека

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек взимку може покинути команду.
Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.
Клуб готовий вислухати пропозиції щодо трансферу 25-річного нідерландця.
Ван де Бек рідко отримує ігрову практику в МЮ. У поточному сезоні він провів лише 19 хвилин.
🚨Manchester United will listen to offers for Dutch player Donny van de Beek in January.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 16, 2022
⚠️ There are clubs from Italy, Spain and England who want to sign the Dutch player.
🇳🇱 🟥 #MUFC pic.twitter.com/bWDl7k2NIk
Раніше Шериф з Ковалем поступився Манчестер Юнайтед.