Вернидуб: Шотландці грали з нами у європейський футбол

Джерело - Спортивка.
Збірна Шотландії показала європейський футбол у матчі зі збірною України (0:3).
Про це розповів тренер Кривбасу Юрій Вернидуб.
"Дуже добре виглядали з м’ячем, як для шотландців. Ми звикли, що Ірландія з Шотландією - це довгий пас, боротьба. Але шотландці з нами не діяли так, вони грали у більш європейський футбол: все через короткий і середній пас. Побудова гри в них непогана".
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"Я давно не бачив, щоби шотландці так грали. Після таких матчів потрібен час, щоби відійти, проаналізувати та зрозуміти, що сталося. А сталося те, що нас просто затиснули у другому таймі. Ми програли всі стандарти, нам з них забили 2 м’ячі. Під час першого пропущеного голу теж програли єдиноборство", - сказав Вернидуб.
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