Вернидуб: Шотландці грали з нами у європейський футбол

Збірна Шотландії показала європейський футбол у матчі зі збірною України (0:3).

Про це розповів тренер Кривбасу Юрій Вернидуб.

"Дуже добре виглядали з м’ячем, як для шотландців. Ми звикли, що Ірландія з Шотландією - це довгий пас, боротьба. Але шотландці з нами не діяли так, вони грали у більш європейський футбол: все через короткий і середній пас. Побудова гри в них непогана".