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Збірна України розгромно поступилася Шотландії в 1 турі Ліги націй

Вчора 23:41 446 0
Поєдинок завершився з рахунком 3:0
Збірна України розгромно поступилася Шотландії в 1 турі Ліги націй
Фото: AFP
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Збірна Шотландії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України програла Шотландії в межах перенесеного матчу 1-го туру Ліги націй.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Ліга Націй УЄФА
1 тур, 21 вересня
Ліга B, Група 1

Збірна Шотландії - Збірна України 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 70 Макгін, 2:0 - 80 Дайкс, 3:0 - 87 Дайкс

Збірна України: Трубін,  Михайліченко, Матвієнко, Бондар, Караваєв, Степаненко (Сидорчук 46), Мудрик (Ігнатенко 83), Маліновський, Піхальонок (Зубков 83), Ярмоленко (Циганков 67), Довбик (Яремчук 67)

Збірна Шотландії: Гордон, Паттерсон (Хікі 26), Мактоміней, Гендрі, Маккена, Тірні (86 Тірні), Армстронг (Фрейзер 76), Макгінн, Макгрегор, Крісті (Маклін 86), Адамс (Дайк,76)

Жовті картки: Степаненко 18, Бондар 45+1, Сидорчук 83, Маліновський 90+2

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