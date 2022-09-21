Збірна України розгромно поступилася Шотландії в 1 турі Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
Збірна України програла Шотландії в межах перенесеного матчу 1-го туру Ліги націй.
Поєдинок завершився з рахунком 3:0.
Ліга Націй УЄФА
1 тур, 21 вересня
Ліга B, Група 1
Збірна Шотландії - Збірна України 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 70 Макгін, 2:0 - 80 Дайкс, 3:0 - 87 Дайкс
Збірна України: Трубін, Михайліченко, Матвієнко, Бондар, Караваєв, Степаненко (Сидорчук 46), Мудрик (Ігнатенко 83), Маліновський, Піхальонок (Зубков 83), Ярмоленко (Циганков 67), Довбик (Яремчук 67)
Збірна Шотландії: Гордон, Паттерсон (Хікі 26), Мактоміней, Гендрі, Маккена, Тірні (86 Тірні), Армстронг (Фрейзер 76), Макгінн, Макгрегор, Крісті (Маклін 86), Адамс (Дайк,76)
Жовті картки: Степаненко 18, Бондар 45+1, Сидорчук 83, Маліновський 90+2