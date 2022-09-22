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Петраков пояснив поразку від Шотландії

Сьогодні 08:12 1855 1
Олександр Петраков прокоментував поразку від Шотландії
Петраков пояснив поразку від Шотландії
#Олександр Петраков

Джерело - uaf.ua.

Збірна України попри поразку від Шотландії буде боротися за перше місце у Лізі націй.

Про це розповів головний тренер українців Олександр Петраков.

"У нас не було основних гравців, які зазнали травм, тож я дав шанс зіграти іншим футболістам. Не грали Зінченко, Бущан, Забарний отримав "зайву"… Трубін зіграв непогано. Я дав шанс іншим виконавцям, вони зіграли невдало. У першому таймі команда виглядала ще більш-менш, а в другому ми побачили стільки браку… Наш футбол трохи відрізняється від британського. Я попереджав хлопців, говорив їм про це. Учора під час тренування побачив — щось не те. Зупинив заняття, поговорив із ними…

 Спершу ми розберемо гру. Ще нічого не втрачено. Попереду — важливий поєдинок із Вірменією, загалом два матчі. Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє, ми зробимо все можливе, щоб посісти перше місце", - відзначив Петраков.

Нагадаємо, збірна України розгромно поступилася Шотландії в 1 турі Ліги націй.

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