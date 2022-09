Баварія не буде купувати нападника взимку

Баварія не має наміру підсилювати атакувальну ланку в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Мюнхенський клуб не планує купувати нового форварда.

Тренеру Баварії Юліану Нагельсманну доведеться працювати із нинішніми гравцями команди.

