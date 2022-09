МЮ, Баварія та Ньюкасл стежать за форвардом Бенфіки

Нападник Бенфіки Гонсалу Рамуш може покинути команду в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

За 21-річним португальцем стежать Баварія, Ньюкасл та Манчестер Юнайтед.

Головний тренер Рогер Шмідт натомість не налаштований продавати форварда.

🚨 Bayern Munich, Newcastle and Manchester United are monitoring the situation of Benfica's 21-year-old Portuguese striker Gonçalo Ramos.🇵🇹



⚠️ Roger Schmidt doesn't want to lose those player despite the interest of many clubs. #SLBenfica #FCBayern #NUFC #MUFC pic.twitter.com/VCiF0biUkL