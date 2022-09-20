Головного тренера збірної України Олександра Петракова ніхто не просив відпустити гравців до молодіжної збірної України.

Про це заявив сам фахівець.

"Ще в травні я підійшов до Анатолія Трубіна, а це гравець національної збірної, підійшов і попросив, щоб він поїхав і допоміг. Мене ніхто не просив, щоб він допомагав молодіжній збірній. Тому що Андрій Пятов мав зіграти гру, і ми всією команду мали його провести цього гравця. Він дуже багато зробив для національної збірної. Анатолій мене послухав, поїхав до молодіжки, і ми все зробили. Як ви знаєте, Пятов против Вірменії зіграв останній матч за збірну, і ми Андрія провели. Одного з найкращих воротарів збірної за часів незалежності.

Зараз мені ніхто не телефонував і не просив, щоб я футболістів відправив до молодіжної збірної. Це Трубін, Сирота і Сікан. Я прийняв рішення, щоб вони поїхали і допомогли молодіжній команді. Але сказав адміністратору, що якщо буде форс-мажор, то я заберу когось із футболістів, тому що в нас немає віз. В нашій країні йде війна, немає візових центрів, є тільки у Варшаві. Тому ми оформили 32 гравці і з Бущаном трапилося те, що ви знаєте. Я не міг приїхати сюди з двома воротарями. Виходжу на розминку зараз, воротар вибиває ключицю, і я залишаюся без голкіперів? Ви хочете, щоб з мене сміявся весь світ? Розумієте, немає віз. Тому Анатолій Трубін зараз у команді. Він зіграє, подивимося, як воно буде", - сказав Петраков.