УЄФА покарала Петракова через скаргу росіян

Головний тренер збірної України отримав попередження від ФІФА та штраф

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков не буде дискваліфікований за скаргою Російського футбольного союзу через свої слова про війну.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко у Facebook.

"Істерика росіян з приводу головного тренера Національної збірної України Олександра Петракова не вартує ані найменшої уваги, бо їх недолугу скаргу УЄФА вже давно розглянув. Звичайно, що ніякого рішення про відсторонення немає і бути не могло. Було попередження і незначний штраф, який УАФ має за честь сплатити. Тож марно рашисти намагаються зараз - напередодні важливого матчу української збірної - відволікти нас від підготовки до гри. Усі максимально зосереджені саме на цьому і готуються підтримувати наших хлопців" - написав Павелко в своєму Фейсбуку. У РФС стверджували, що Петраков фактично зробив "заклик до насильства", а його коментарі є "дискримінаційними за національною ознакою, оскільки Олександр Петраков закликає відсторонити всіх російських спортсменів і застосувати цю санкцію до всіх громадян Російської Федерації без будь-яких законних підстав", - розповів Павелко.

Раніше всі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних турнірів. На окремих російських футболістів, які грають за кордоном, заборона не поширюється.

Нагадаємо, у Росії вимагають в УЄФА дискваліфікувати Петракова.