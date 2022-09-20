Головне
Збірна Іспанії перемогла Францію і виграла Євробаскет-2022
18.09.2022 23:23 1192
Шотландія - Україна: прогноз букмекерів
Сьогодні 14:11 157
УЄФА покарала Петракова через скаргу росіян
Сьогодні 13:22 422 1
Збірна Росії пропустить Євро-2024
Сьогодні 13:12 259
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому
Сьогодні 12:04 18309 1
Ребров: Я із задоволенням працював би у збірній України
Сьогодні 11:00 280
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань
Сьогодні 00:02 1706
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Вчора 21:45 6144
Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва
Вчора 21:42 2472
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Вчора 13:05 3588 3
Прямі трансляції

УЄФА покарала Петракова через скаргу росіян

Сьогодні 13:22 422 1
Головний тренер збірної України отримав попередження від ФІФА та штраф
УЄФА покарала Петракова через скаргу росіян
#Андрій Павелко, #Олександр Петраков, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков не буде дискваліфікований за скаргою Російського футбольного союзу через свої слова про війну. 

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко у Facebook.

"Істерика росіян з приводу головного тренера Національної збірної України Олександра Петракова не вартує ані найменшої уваги, бо їх недолугу скаргу УЄФА вже давно розглянув. Звичайно, що ніякого рішення про відсторонення немає і бути не могло. Було попередження і незначний штраф, який УАФ має за честь сплатити.

Тож марно рашисти намагаються зараз - напередодні важливого матчу української збірної - відволікти нас від підготовки до гри. Усі максимально зосереджені саме на цьому і готуються підтримувати наших хлопців" - написав Павелко в своєму Фейсбуку.

У РФС стверджували, що Петраков фактично зробив "заклик до насильства", а його коментарі є "дискримінаційними за національною ознакою, оскільки Олександр Петраков закликає відсторонити всіх російських спортсменів і застосувати цю санкцію до всіх громадян Російської Федерації без будь-яких законних підстав", - розповів Павелко.

Раніше всі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних турнірів. На окремих російських футболістів, які грають за кордоном, заборона не поширюється.

Нагадаємо, у Росії вимагають в УЄФА дискваліфікувати Петракова.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ньюкасл взимку спробує підписати Мудрика Ньюкасл взимку спробує підписати Мудрика 1239
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань 1706
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН Шотландія - Україна: ОНЛАЙН 6144
Вацко: Костюк може очолити Динамо Вацко: Костюк може очолити Динамо 4886 1
Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва 2472
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 18309 1
Рекомендуємо
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 178500 6
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 1628
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 9784
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 18256
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 13635
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 6462 1