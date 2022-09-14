Зубков: У Будапешті доводилось вислуховувати образливі висловлювання про Україну

Ексвінгер Ференцвароша розповів чому покинув угорський клуб

Вінгер Шахтаря Олександр Зубков покинув Ференцварош через відношення угорців до війни в Україні.

Про це він розповів порталу Sport.tvp.pl.

"Я швидко прийняв рішення. Я був упевнений, що хочу покинути клуб після сезону. Угорці не поляки. Вони навіть не британці чи американці - нації, які хочуть допомогти. Я почувався дивно в Будапешті".

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"Чесно кажучи, мені часто доводилося вислуховувати образливі висловлювання про Україну чи конфлікт, що триває. Це засмутило, і я не розумію, звідки це взялося. Такі ситуації тільки зміцнили моє переконання, що після сезону я зміню клуб", - сказав Зубков.

Нагадаємо, Шахтар заплатив за Зубкова та Шведа близько 4 млн євро.