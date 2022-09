Півзахисника Аль-Райяна Хамеса Родрігеса буде віддано в оренду Олімпіакосу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сьогодні, 14 вересня, футболіст прилетить до Греції на медобстеження, між клубами вже є усна домовленість про трансфер.

Якщо все буде добре, то ввечері гравець підпише контракт.

