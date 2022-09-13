Головне
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 18:17 3084
Хоменець здобула срібло чемпіонату світу
Сьогодні 22:23 83
Спортінг сенсаційно переміг Тоттенгем, Інтер здолав Вікторію: результати 2 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:38 208
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 21:24 14740
Іспанія перемогла Фінляндію і вийшла в півфінал Євробаскету
Сьогодні 20:17 322
Шахтар - Селтік: онлайн-трансляція
Сьогодні 19:58 2254
Динамо - АЕК Ларнака: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:57 1667
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань
Сьогодні 18:53 400
Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 18:02 299
Група компаній FAVBET запускає благодійне промо «Прокачка авто для ЗСУ»
Сьогодні 16:26 157
Прямі трансляції

Йовічевіч: З Селтіком будемо грати на перемогу

Сьогодні 21:29 239 0
"Гірники" мають намір здобути 3 очки в матчі 2 туру ЛЧ
Йовічевіч: З Селтіком будемо грати на перемогу
#Ліга чемпіонів, #Селтік, #Шахтар

Джерело - The National.

Донецький Шахтар має намір перемогти в матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів проит Селтіка.

Про це заявив наставник "гірників" Ігор Йовічевіч.

"Команда має переможний менталітет, який важливий для руху вперед. Це показує, що ми здатні перемагати незалежно від того, є у нас м’яч чи ні, що ви можете грати дуже добре, навіть якщо у вас немає м’яча весь час. Ми готові до перемоги, тому у нас дуже позитивний прогноз".

  Актуально: Шахтар - Селтік: онлайн-трансляція

"Уболівальники дадуть нам поштовх та енергію битися від перших до останніх хвилин з думками про перемогу. Ми будемо грати для наших уболівальників, для всіх цих людей. Ми покажемо, на що ми здатні. Ми будемо грати на перемогу", - сказав Йовичевич.

Нагадаємо, визначились арбітри матчу Шахтар - Селтік.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко: Присвячую бій з Ортісом моєму українському народу Ломаченко: Присвячую бій з Ортісом моєму українському народу 2845
Гол із тонким асистом Ярмоленка визнали одним із найкращих в ОАЕ - ВІДЕО Гол із тонким асистом Ярмоленка визнали одним із найкращих в ОАЕ - ВІДЕО 3257
Шахтар - Селтік: онлайн-трансляція Шахтар - Селтік: онлайн-трансляція 2254
Динамо - АЕК Ларнака: Де дивитися матч Ліги Європи Динамо - АЕК Ларнака: Де дивитися матч Ліги Європи 2901
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 14740
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 3084
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 33320
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 15769 26
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 25139
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 17653 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 27852 1
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 21630