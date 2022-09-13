Йовічевіч: З Селтіком будемо грати на перемогу

Джерело - The National.
Донецький Шахтар має намір перемогти в матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів проит Селтіка.
Про це заявив наставник "гірників" Ігор Йовічевіч.
"Команда має переможний менталітет, який важливий для руху вперед. Це показує, що ми здатні перемагати незалежно від того, є у нас м’яч чи ні, що ви можете грати дуже добре, навіть якщо у вас немає м’яча весь час. Ми готові до перемоги, тому у нас дуже позитивний прогноз".
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"Уболівальники дадуть нам поштовх та енергію битися від перших до останніх хвилин з думками про перемогу. Ми будемо грати для наших уболівальників, для всіх цих людей. Ми покажемо, на що ми здатні. Ми будемо грати на перемогу", - сказав Йовичевич.
Нагадаємо, визначились арбітри матчу Шахтар - Селтік.