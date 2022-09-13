Йовічевіч: З Селтіком будемо грати на перемогу

Донецький Шахтар має намір перемогти в матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів проит Селтіка.

Про це заявив наставник "гірників" Ігор Йовічевіч.

"Команда має переможний менталітет, який важливий для руху вперед. Це показує, що ми здатні перемагати незалежно від того, є у нас м’яч чи ні, що ви можете грати дуже добре, навіть якщо у вас немає м’яча весь час. Ми готові до перемоги, тому у нас дуже позитивний прогноз".