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Гасперіні: У нас немає особливого таланту в атакувальній грі

Сьогодні 20:49 129 0
Тренер бергамасків розкритикував гру команди в атаці
Гасперіні: У нас немає особливого таланту в атакувальній грі
#Аталанта, #Джан П`єро Гасперіні

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Аталанта має проблеми в атакувальній ланці.

Про це заявив головний тренер команди Джан П'єро Гасперіні.

"На жаль, ми не змогли виграти. Команда показала хороший результат. Прикро, що пропустили цей гол через нашу помилку. Ми майже завжди контролювали ситуацію".

  Аталанта Маліновського зіграла внічию з Кремонезе

"Тоді, звичайно, видно, що у нас немає особливого таланту в атакувальній грі. У нас мало кадрових можливостей, це заважало нам мати більше гольових моментів", - сказав Гасперіні.

Українець Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі і був замінений на 54-ій хвилині.

Дивіться: Аталанта - Кремонезе 1:1: огляд матчу Серії А

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