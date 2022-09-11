Головне
Збірна України поступилася Польщі в 1/8 фіналу Євробаскету
Сьогодні 15:01 832
Формула-1: Особистий залік пілотів
Сьогодні 18:15 4790
Аталанта Маліновського зіграла внічию з Кремонезе: результати матчів Серії А
Сьогодні 17:59 303
Ферстаппен під машиною безпеки виграв Гран-прі Італії-2022
Сьогодні 17:41 140
Медведенко і Усик рятують СК Авангард
Сьогодні 17:27 138
Динамо - Львів - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Сьогодні 16:58 633
Колос мінімально здолав Металіст у 4 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 135
Шахтар - Селтік: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:45 139
Фільченко став чемпіоном Європи-2022 в стрибках з трампліна
Сьогодні 15:14 217
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 15:08 13297
Прямі трансляції

Аталанта Маліновського зіграла внічию з Кремонезе: результати матчів Серії А

Сьогодні 17:59 303 0
Результати матчів Серії А
Аталанта Маліновського зіграла внічию з Кремонезе: результати матчів Серії А
#Аталанта, #Болонья, #Лечче, #Руслан Маліновський, #Монца, #Сассуоло, #Удінезе, #Фіорентина, #Кремонезе

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 вересня, у 6-у туру італійської Серії А відбулося 4 матчі

Аталанта Руслана Маліновського вдома не перемогла Кремонезе. Українець вийшов у стартовому складі Аталанти на матч з Кремонезе і був замінений на 54-ій хвилині.

Чемпіонат Італії - Серія А
6 тур, 11 вересня

Аталанта - Кремонезе 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 74 Демірал, 1:1 - 79 Валері

Болонья - Фіорентина 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 54 Куарта, 1:1 - 59 Барроу, 2:1 - 62 Арнаутович

Лечче - Монца 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Сенсі, 1:1 - 48 Гонсалес

Сассуоло - Удінезе 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Фраттезі, 1:1 - 75 Бето, 1:2 - 90+1 Самарджич, 1:3 - 90+3 Бето

Сьогодні, 11 вересня, в італійській Серії А відбудеться 5 матчів:

19:00. Лаціо - Верона

21:45. Ювентус - Салернітана

Коментарі ()
Популярне зараз
Суркіс: Команда підсіла, але Луческу виведе Динамо із кризи Суркіс: Команда підсіла, але Луческу виведе Динамо із кризи 3586
Україна - Польща: Де дивитися матч Євробаскету-2022 Україна - Польща: Де дивитися матч Євробаскету-2022 1965
Україна - Польща - онлайн-трансляція LIVE - Євробаскет-2022 Україна - Польща - онлайн-трансляція LIVE - Євробаскет-2022 1645
Формула-1: Особистий залік пілотів Формула-1: Особистий залік пілотів 4790
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 13297
Визначилися фіналісти чемпіонату світу з волейболу Визначилися фіналісти чемпіонату світу з волейболу 8077
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 12944
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 32873
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 15431
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9160 6
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 69625 5
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 9277 1