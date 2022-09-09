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Поворознюк: Позиція Суркісів - руйнування перспектив українського футболу

Сьогодні 18:48 725 1
Поворознюк: Позиція Суркісів - руйнування перспектив українського футболу
#Динамо Київ, #Інгулець, #Олександр Поворознюк, #Ігор Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк у ситуації з телепулом в Україні підтримав позицію більшості клубів.

Про це заявив функціонер

"Знову це виходить. То говорили, шахтарівські Футболи - Динамо не хоче. Добре, хай буде так. Але тепер вже не Футболи - це просто справа принципу.

Я також хочу дорожче, я також хочу за набагато більше продати свої права, але ніхто не пропонує - війна у нас.

Тепер другий момент - про той нонсенс. Проводити чемпіонат в Україні чи за кордоном: давайте клуби голосувати - ну, давайте. Проголосували за те, щоб в Україні - всі приймають, в тому числі й Динамо. Шахтар, який попав на 50 мільйонів і втратив більшу частину складу, також прийняв пропозицію більшості. Граємо в Україні - значить в Україні.

По телепулу. Те саме голосування - більшість приймає єдиний пул, є команди, які - ні. Ну як? Ну я також був проти, я хотів підтримати Рух, щоб більше платили, але більшість проголосувала, і я прийняв їхню позицію. Я тоді не розумію, навіщо нам УПЛ, колектив.

Вважаю, що неправильно йти в суд, щось через Верховну Раду протискати. До чого тут Печерський суд, якщо є арбітражний? Якийсь регламент є.

Ну, Печерський суд - це нормальне явище, він може завтра і заборонити комусь жити.

Рішення Верховної Ради ставить хрест на єдиному телевізійному пулі як такому? Значить, чекатимемо другу. Це принципове питання, і, як я розумію, є люди, які цього не хочуть. Ось і все. І які б цифри не запропонували, вони б їх не задовольняли. Це справа принципу. Тут діло не в Козловському взагалі.

Чи маю на увазі братів Суркісів? Тільки так.

Чи це конструктивна позиція чи на руйнування перспектив українського футболу? Я думаю, що це позиція на руйнування. Якщо всі "за", а вони "проти" - ну як інакше?

Ви знаєте, ще хтось замість Павелка стане, і їм здаватиметься, що він займає позицію Шахтаря, хтось інший - здаватиметься, що займає позицію Динамо. Так вічно було. А тут якщо людина займає нічию позицію, то треба знайти причину - ось і знайшли причину у пулі.

Думаю, з цього ми нічого хорошого не матимемо - тільки суперечки, проблеми. Вболівальник від цього нічого хорошого не виграє", - сказав Поворознюк.

Нагадаємо Чорноморець та Інгулець розписали мирову у 3-му турі УПЛ.

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