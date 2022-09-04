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Чорноморець та Інгулець розписали мирову в 3 турі УПЛ

Сьогодні 17:01 284 0
Поєдинок завершився з рахунком 1:1
Чорноморець та Інгулець розписали мирову в 3 турі УПЛ
#Інгулець, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець та Інгулець розписали мирову в межах 3 туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
3 тур, 4 вересня

Чорноморець - Інгулець 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Запорожець, 1:1 - 66 Джеймс

Чорноморець: Непогодов, Салюк (Штогрін 46), Джеймс (Войтіховський 71), Єрмоленко, Селін, Політило, Плакса, Брагару, Наумець (Кузик 59), Філі (Гладкий 59), Юсов (Кравченко 52)

Запасні: Паст, Варакута, Суханов, Кравченко, Гладкий, Путря, Кузик, Штогрін, Бобко, Литвиненко, Войтіховський

Інгулець: Паламарчук, Саків, Ченбай, Нагієв, Павлов, Кучеренко, Запорожець (Марусич 83), Блізніченко (Одарюк 67), Коробенко, Клименко (Смоляков 74), Козак (Сітало 79)

Запасні: Кучер, Марусич, Сітало, Одарюк, Сидоренко, Смоляков, Поспєлов, Резепов

Жовті картки: Юсов 22, Салюк 44, Клименко 61, Брагару 63, Одарюк 82

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