Чорноморець та Інгулець розписали мирову в 3 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Чорноморець та Інгулець розписали мирову в межах 3 туру УПЛ.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
3 тур, 4 вересня
Чорноморець - Інгулець 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 33 Запорожець, 1:1 - 66 Джеймс
Чорноморець: Непогодов, Салюк (Штогрін 46), Джеймс (Войтіховський 71), Єрмоленко, Селін, Політило, Плакса, Брагару, Наумець (Кузик 59), Філі (Гладкий 59), Юсов (Кравченко 52)
Запасні: Паст, Варакута, Суханов, Кравченко, Гладкий, Путря, Кузик, Штогрін, Бобко, Литвиненко, Войтіховський
Інгулець: Паламарчук, Саків, Ченбай, Нагієв, Павлов, Кучеренко, Запорожець (Марусич 83), Блізніченко (Одарюк 67), Коробенко, Клименко (Смоляков 74), Козак (Сітало 79)
Запасні: Кучер, Марусич, Сітало, Одарюк, Сидоренко, Смоляков, Поспєлов, Резепов
Жовті картки: Юсов 22, Салюк 44, Клименко 61, Брагару 63, Одарюк 82