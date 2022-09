Головний тренер Брайтона Грем Поттер має очолити лондонський Челсі.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Керівництво "синіх" погодилося заплатити Брайтону 16 мільйонів фунтів компенсації.

Нагадаємо, лондонці звільнили Томаса Тухеля.

🔜 Done Deal and confirmed! #Chelsea have chosen Graham #Potter as new coach. They will pay to #Brighton the release clause (16M) in the next hours. #transfers #CFC #BHAFC https://t.co/21248qWTII