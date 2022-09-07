Тренерський штаб буде готувати команду до наступних матчів

Джерело - Чемпіон.

Челсі прийняв рішення звільнити головного тренера команди Томаса Тухеля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Після поразки від Динамо Загреба в Лізі чемпіонів (1:0) нове керівництво клубу вирішило розлучитися з німецьким наставником. Також звільнені помічники Тухеля.

Тренерський штаб Челсі візьме на себе відповідальність за тренування команди та підготовку наших майбутніх матчів, доки керівництво шукає нового наставника.