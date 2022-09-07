Джерело - Чемпіон.
Челсі прийняв рішення звільнити головного тренера команди Томаса Тухеля.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Після поразки від Динамо Загреба в Лізі чемпіонів (1:0) нове керівництво клубу вирішило розлучитися з німецьким наставником. Також звільнені помічники Тухеля.
Тренерський штаб Челсі візьме на себе відповідальність за тренування команди та підготовку наших майбутніх матчів, доки керівництво шукає нового наставника.
Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel.— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022