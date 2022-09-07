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Челсі звільнив Тухеля після поразки від Динамо Загреб

Сьогодні 12:41 624 0
Тренерський штаб буде готувати команду до наступних матчів
Челсі звільнив Тухеля після поразки від Динамо Загреб
#Ліга чемпіонів, #Томас Тухель, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Челсі прийняв рішення звільнити головного тренера команди Томаса Тухеля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Після поразки від Динамо Загреба в Лізі чемпіонів (1:0) нове керівництво клубу вирішило розлучитися з німецьким наставником. Також звільнені помічники Тухеля.

Тренерський штаб Челсі візьме на себе відповідальність за тренування команди та підготовку наших майбутніх матчів, доки керівництво шукає нового наставника.

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