Пятов: Довгий час ми будемо жити у небезпеці

В України життя виглядає як в Ізраїлі, яка постійно перебуває у війні.

Про це заявив голкіпер Шахтаря Андрій Пятов.

"Ще нещодавно росіяни називали "братами"? Колись був СРСР, одна велика країна, котрий розпався, бо всі за щось боролися і дивилися на власні інтереси. Зараз між українцями та росіянами стоїть великий мур. Це неможливо, щоб колись у майбутньому ми знову назвали їх "братами". Ми не маємо від них жодної підтримки. Я знаю, що там теж є такі самі люди, як в Україні, але вони піддалися на маніпуляції.

На жаль, ті, хто там лишився, підтримують "спецоперацію", яка вбиває тисячі людей. Наше життя виглядатиме зараз подібно до Ізраїля, у стані постійної війни, але ми будемо далі жити та розвиватися. Так, довгий час ми будемо жити у небезпеці. Люди в України вже звиклись з цією думкою", - зазначив Пятов.