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Пятов: У перші дні війни хотів піти в армію

Сьогодні 18:34 218 0
Пятов: У перші дні війни хотів піти в армію
#Андрій Пятов

Джерело - Sportowe Fakty.

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов у перші дні війни після повномасштабного вторгнення рф в Україну міг піти в армію.

Про це заявив сам футболіст.

"Увечері ми з дружиною повернулися з кінотеатру. Близько п'ятої ранку нас розбудив рев моторів. Зайшов у Telegram, там була дискусія. Прочитав: "Почалася війна". Спочатку нам стало нудно. Розбудили дітей, швидко зібралися йти. Виїхати з міста не вдалося, тому що затор розтягнувся на кілька кілометрів. У друзів був будинок з підземною парковкою. Ми пішли до них і там вирішили сховатися.

Що відчув? Те, що я відчував, не має значення. Діти були налякані. Ми зібралися трьома сім’ями у домі друга. З нами було десять дітей, включаючи вагітних жінок. На цій парковці просиділи півтори доби, а потім поїхали з міста на захід України.

Я вже звик. Найбільше боляче, що діти все бачать. Вони вже розуміють, що таке війна - чому танки їздять, а ракети летять. Це частина їхнього дитинства.

Чи хотів піти в армію? Так. У перші дні я був під впливом дуже сильного викиду адреналіну. Коли я вивіз сім'ю на захід України, то подзвонив другові з Києва, хотів повернутися. На початку війни багато чоловіків втікали, але наші хлопці ловили диверсантів і казали їм, що ми як нація не здамося. Я теж хотів піти в армію, але мій друг сказав, що я повинен допомагати у соціальній сфері, тому що можу використати своє визнання, наприклад, виступаючи на благодійних матчах. Гроші, які ми збирали з Шахтарем, ми передали на армію", - зазначив Пятов.

Раніше Шахтар презентував нову форму на сезон 2022/2023.

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