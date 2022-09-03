Головне
Магучіх з найкращим результатом сезону у світі виграла етап Діамантової ліги
Вчора 23:05 1956
Металіст 1925 вирвав перемогу у Ворскли у 3 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 85
Евертон Миколенка зіграв внічию з Ліверпулем: результати матчів 6 туру АПЛ
Сьогодні 16:32 181
Євробаскет-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 15:53 2232
Зоря переграла Динамо, Дніпро-1 розібрався з Вересом: результати 3 туру УПЛ
Сьогодні 14:55 1004
Балулі перейшов у Дніпро-1
Сьогодні 09:10 309
Динамо підтвердило трансфер вінгера збірної Ямайки
Сьогодні 08:40 468
Шахтар у меншості переміг Рух у 3 турі УПЛ
Вчора 18:59 1312
Збірна України розгромила Велику Британію на старті Євробаскету-2022
Вчора 17:07 1039
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Вчора 16:37 53805 1
Прямі трансляції

Суркіс: Не думаю, що скандал із телепулом вигідний Шахтарю

Сьогодні 15:38 309 0
Ігор Суркіс прокоментував скандал з телепулом УПЛ
Суркіс: Не думаю, що скандал із телепулом вигідний Шахтарю
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - tribuna.com.

Президент Динамо Ігор Суркіс не згоден з думкою журналіста Ігоря Циганика про те, що скандал із телепулом УПЛ вигідний Шахтарю.

Про це розповів сам функціонер

"– Ігор Циганик видав велику емоційну промову хвилин на 30 щодо телепулу та УПЛ. Він не назвав наприкінці клуб, але зробив натяк, що скандал вигідний "Шахтарю".

– Я не думаю. Я прочитав – і не можу з цим погодитись, що хтось так цинічно дивиться у майбутнє, щоб потрапити до Ліги чемпіонів. Там треба проходити три етапи, перше місце сьогодні вже нічого не дає. Знаючи того ж Ахметова та інших президентів клубів, сьогодні самоціллю не є будь-якими шляхами зайняти те чи інше місце.

Сьогодні самоціль – зберегти футбол, я вам хочу наголосити на цьому. Немає сьогодні такої мети, як раніше, мовляв, "ось би потрапити до Ліги чемпіонів, бо це одразу гроші, можливість робити якісь трансфери та показувати себе на найвищому рівні", - розповів Суркіс.

Нагадаємо, УПЛ оскаржить рішення Печерського суду про трансляцію матчів чемпіонату.

Коментарі ()
Популярне зараз
Яремчук забив красивий гол у дебютному матчі за Брюгге - ВІДЕО Яремчук забив красивий гол у дебютному матчі за Брюгге - ВІДЕО 13815
Магучіх з найкращим результатом сезону у світі виграла етап Діамантової ліги Магучіх з найкращим результатом сезону у світі виграла етап Діамантової ліги 1956
Євробаскет-2022: календар, результати матчів Євробаскет-2022: календар, результати матчів 2232
Шахтар у меншості переміг Рух у 3 турі УПЛ Шахтар у меншості переміг Рух у 3 турі УПЛ 1312
Дніпро-1 - Верес - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Дніпро-1 - Верес - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1149
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 14978
Рекомендуємо
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 9120
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5212
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10754 3
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 9066 1
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 18831
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 9436