Суркіс: Не думаю, що скандал із телепулом вигідний Шахтарю

Президент Динамо Ігор Суркіс не згоден з думкою журналіста Ігоря Циганика про те, що скандал із телепулом УПЛ вигідний Шахтарю.

Про це розповів сам функціонер

"– Ігор Циганик видав велику емоційну промову хвилин на 30 щодо телепулу та УПЛ. Він не назвав наприкінці клуб, але зробив натяк, що скандал вигідний "Шахтарю".

– Я не думаю. Я прочитав – і не можу з цим погодитись, що хтось так цинічно дивиться у майбутнє, щоб потрапити до Ліги чемпіонів. Там треба проходити три етапи, перше місце сьогодні вже нічого не дає. Знаючи того ж Ахметова та інших президентів клубів, сьогодні самоціллю не є будь-якими шляхами зайняти те чи інше місце.

Сьогодні самоціль – зберегти футбол, я вам хочу наголосити на цьому. Немає сьогодні такої мети, як раніше, мовляв, "ось би потрапити до Ліги чемпіонів, бо це одразу гроші, можливість робити якісь трансфери та показувати себе на найвищому рівні", - розповів Суркіс.