УПЛ оскаржить рішення Печерського суду про трансляцію матчів чемпіонату

Українська Прем'єр-ліга оскаржуватиме ухвали Печерського районного суду Києва щодо трансляцій матчів чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

"31 серпня 2022 року Українська Прем’єр-Ліга отримала дві ухвали від Печерського районного суду м. Києва за підписами суддів Волкової С. Я. та Вовка С. В. Цими ухвалами, які базуються на позовах двох громадян, Печерський районний суду м. Києва заборонив Українській Прем’єр-Лізі вчиняти певні дії з перешкоджання реалізації прав на використання домашніх матчів ФК Динамо (Київ), СК Дніпро-1 (Дніпро), ФК Зоря (Луганськ), ФК Металіст (Харків), ФК Рух (Львів) у рамках Чемпіонату України з футболу серед команд клубів ОПФКУ Прем’єр-ліга сезону 2022/23 років на деяких Youtube-каналах.

УПЛ заявляє, що дане питання буде вирішуватися в юридичній площині відповідно до норм чинного законодавства України та нормативно-правових документів Української Асоціації Футболу і Української Прем’єр-Ліги. Відповідні ухвали Печерського районного суду м. Києва від 31 серпня 2022 року будуть оскаржені УПЛ у передбачені чинним законодавством терміни", - йдеться у заяві.