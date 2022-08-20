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Суркіс: Жодних санкцій не боюся, нехай спробують

Сьогодні 17:09 497 1
Ігор Суркіс розповів, де будуть транслюватися домашні матчі Динамо в УПЛ
Суркіс: Жодних санкцій не боюся, нехай спробують
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fanday.net.

Динамо не передасть свої права на трансляцію матчів УПЛ Сетанті.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Як завжди, ми показуватимемо свої матчі на загальнодоступному телеканалі 2+2.

Я жодних санкцій не боюсь. Я за те, щоб футбол сьогодні був загальнодоступний, а хто його показуватиме, Сетанта чи. інший канал, мені неважливо. Нехай трансляції будуть із затримкою в 10-15 хвилин, але футбол має бути доступним безплатно. Це моя позиція.

Я це роблю для наших уболівальників. Згідно з опитуванням Української соціологічної групи, за Динамо в Україні вболівають 50,4%, серед усіх клубів УПЛ. Це дуже велика кількість людей, і ми маємо враховувати їхні інтереси.

Це клуб розпоряджається правами на трансляції матчів, а я права нікому не передавав. А якщо вони думають, що змогли забрати права "по бєспрєдєлу", то є певні інстанції, які доведуть, що цього робити не можна.

У нас тривалий контракт із 2+2. Ми були готові піти навіть на штрафні санкції, щоби створити спільний телевізійний пул. Ми навіть про фінансові умови не заїкалися. У нас була лише одна умова – футбол має бути показаний на загальнодоступних каналах. Не через шість годин, не через десять, не через добу, а максимум із 15-хвилинною затримкою.

Ми транслюватимемо наші матчі на всіх наявних джерелах. Зокрема на Ютуб-каналі Динамо", - розповів Суркіс.

Нагадаємо, за бойкотування телепулу клуби можуть отримати зняття очок.

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