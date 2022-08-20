Суркіс: Жодних санкцій не боюся, нехай спробують

Динамо не передасть свої права на трансляцію матчів УПЛ Сетанті.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Як завжди, ми показуватимемо свої матчі на загальнодоступному телеканалі 2+2.

Я жодних санкцій не боюсь. Я за те, щоб футбол сьогодні був загальнодоступний, а хто його показуватиме, Сетанта чи. інший канал, мені неважливо. Нехай трансляції будуть із затримкою в 10-15 хвилин, але футбол має бути доступним безплатно. Це моя позиція.

Я це роблю для наших уболівальників. Згідно з опитуванням Української соціологічної групи, за Динамо в Україні вболівають 50,4%, серед усіх клубів УПЛ. Це дуже велика кількість людей, і ми маємо враховувати їхні інтереси.

Це клуб розпоряджається правами на трансляції матчів, а я права нікому не передавав. А якщо вони думають, що змогли забрати права "по бєспрєдєлу", то є певні інстанції, які доведуть, що цього робити не можна.

У нас тривалий контракт із 2+2. Ми були готові піти навіть на штрафні санкції, щоби створити спільний телевізійний пул. Ми навіть про фінансові умови не заїкалися. У нас була лише одна умова – футбол має бути показаний на загальнодоступних каналах. Не через шість годин, не через десять, не через добу, а максимум із 15-хвилинною затримкою.

Ми транслюватимемо наші матчі на всіх наявних джерелах. Зокрема на Ютуб-каналі Динамо", - розповів Суркіс.