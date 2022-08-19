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За бойкотування телепулу клуби можуть отримати зняття очок

Сьогодні 14:39 356 0
Грошові штрафи почнуться від 250 тис гривень
За бойкотування телепулу клуби можуть отримати зняття очок
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Tribuna.com.

У дисциплінарні санкції УАФ з цього сезону додався підпункт, який передбачає санкції для порушників домовленості УПЛ з офіційним мовником чемпіонату.

Про це повідомляє Tribuna.com.

У ході атестації клуби повинні надати гарантійний лист про зобов‘язання "виконувати рішення УПЛ (маркетингового партнера УПЛ) щодо реалізації комерційних, медіа та інших прав на матчі клубних змагань УПЛ".

У разі невиконання рішення клубам будуть загрожувати грошові штрафи та навіть зняття очок:

  • Перше порушення - штраф 250 тисяч гривень;
  • Друге порушення - штраф 500 тисяч гривень та умовне зняття трьох очок в поточному або наступному сезонах;
  • Третє і подальші порушення - зняття трьох очок в поточному або наступному сезонах.

Наразі атестат отримали всі учасники нового сезону чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що 4 клуби-бунтарі збираються зривати телепул УПЛ.

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