За бойкотування телепулу клуби можуть отримати зняття очок

Грошові штрафи почнуться від 250 тис гривень

У дисциплінарні санкції УАФ з цього сезону додався підпункт, який передбачає санкції для порушників домовленості УПЛ з офіційним мовником чемпіонату.

Про це повідомляє Tribuna.com.

У ході атестації клуби повинні надати гарантійний лист про зобов‘язання "виконувати рішення УПЛ (маркетингового партнера УПЛ) щодо реалізації комерційних, медіа та інших прав на матчі клубних змагань УПЛ".

У разі невиконання рішення клубам будуть загрожувати грошові штрафи та навіть зняття очок:

Перше порушення - штраф 250 тисяч гривень;

Друге порушення - штраф 500 тисяч гривень та умовне зняття трьох очок в поточному або наступному сезонах;

Третє і подальші порушення - зняття трьох очок в поточному або наступному сезонах.

Наразі атестат отримали всі учасники нового сезону чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що 4 клуби-бунтарі збираються зривати телепул УПЛ.