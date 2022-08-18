Суд Парижа відхилив позов Ла-Ліги щодо анулювання контракту Мбаппе

Джерело - tribuna.com.
Адміністративний суд Парижа відхилив позов Ла-Ліги про анулювання нового контракту Кіліана Мбаппе з ПСЖ.
Про це повідомляє GFNF.
Ла-Ліга попросила адміністративний трибунал зупинити контракт Мбаппе в липні, оскільки вважала, що продовження порушило правила фінансового фейр-плей.
Вони стверджували, що Професійна футбольна ліга (LFP) не повинна була схвалювати контракт. Ла-Ліга також вимагала, щоб схвалення Національного управління контролю (DNCG) на продовження було відкликано.
Однак адміністративний суд у Парижі відхилив їхній позов у середу, а це означає, що LFP не скасовуватиме схвалення контракту, підписаного між Мбаппе та ПСЖ ще в травні.
Суд встановив, що контракт Мбаппе не містить доказів "серйозної та негайної шкоди".
Раніше повідомлялося, що Мбаппе хоче виграти Золотий м'яч.