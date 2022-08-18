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Суд Парижа відхилив позов Ла-Ліги щодо анулювання контракту Мбаппе

Сьогодні 14:53 222 0
Нападник продовжить виступати за ПЖС
Суд Парижа відхилив позов Ла-Ліги щодо анулювання контракту Мбаппе
#ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Кіліан Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

Адміністративний суд Парижа відхилив позов Ла-Ліги про анулювання нового контракту Кіліана Мбаппе з ПСЖ.

Про це повідомляє GFNF.

Ла-Ліга попросила адміністративний трибунал зупинити контракт Мбаппе в липні, оскільки вважала, що продовження порушило правила фінансового фейр-плей.

Вони стверджували, що Професійна футбольна ліга (LFP) не повинна була схвалювати контракт. Ла-Ліга також вимагала, щоб схвалення Національного управління контролю (DNCG) на продовження було відкликано.

Однак адміністративний суд у Парижі відхилив їхній позов у середу, а це означає, що LFP не скасовуватиме схвалення контракту, підписаного між Мбаппе та ПСЖ ще в травні.

Суд встановив, що контракт Мбаппе не містить доказів "серйозної та негайної шкоди".

Раніше повідомлялося, що Мбаппе хоче виграти Золотий м'яч.

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