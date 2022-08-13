Мбаппе: Хочу виграти Золотий м'яч

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе хоче виграти найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю France Football.

"Я хочу виграти Золотий м'яч якнайшвидше. Як і багато хто. За винятком того, що, як на мене, мало хто вирішується це визнати. Я досі переконаний, що найважче виграти приз уперше.

Я думаю, що моя гра у 18-21 рік дозволила мені стабілізуватися у топ-10. Я не був досить впливовим гравцем. За останні два роки я вважаю, що вийшов на новий рівень, маю більш серйозний статус на полі, краще демонструю себе у вирішальних матчах. Загалом, я надійніший і серйозніший кандидат на Золотий м'яч зараз", - розповів Мбаппе.