Setanta готова піти на рішучий крок, щоб створити єдиний телепул

Setanta готова прибрати геоблокінг для клієнтів міжнародної платформи за кордоном в умовах телепулу

Джерело - ТаТоТаке.

Українська Прем’єр-ліга готує офіційну заяву щодо підсумків тендеру на створення телепулу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Наразі тривають останні переговори з клубами, які відмовилися від пропозиції компанії Setanta. Відзначається, що Setanta готова викладати трансляції всіх матчів туру на своєму YouTube-каналі через 15 хвилин після фінального свистка.

Також стали відомі інші деталі умов договору з командами:

- 2 матчі в турі будуть у відкритому просторі на YouTube-каналі Setanta, ще частина - на інших платформах, наприклад, MEGOGO;

- Надання гарантій продажу пакета прав на УПЛ за кордон з можливим додатковим бонусом для клубів, якщо комерційна ціна виявиться вищою за гарантійну;

- Повна передача прав на хайлайти клубам та УПЛ через шість годин після закінчення конкретних матчів;

- Відсутність міжнародного геоблокінгу для клієнтів міжнародної платформи Setanta за кордоном. Кількість її передплатників зараз становить 50 мільйонів осіб.

Слід зазначити, що раніше Динамо аргументувало свою відмову складнощами у перегляді платформи у вболівальників за кордоном.

Остаточне рішення очікується в понеділок, 15 серпня.