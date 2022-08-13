Суркіс: У людей хочуть відібрати можливість дивитися матчі по телевізору

Динамо не хоче приймати пропозицію Setanta по трансляції матчів киян в УПЛ.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Мене гроші в цьому питанні не цікавлять. У доковідний період ми отримували від "плюсів" 2 млн доларів, потім - понад мільйон. А ці 100 000 ми готові віддати на благодійні цілі.

Мене цікавить, щоб нам дали можливість показувати матчі із затримкою на доступному ресурсі. Як це було торік, коли "плюси" дозволяли нам із затримкою в 5 хвилин показувати матчі на клубному каналі в YouTube.

Люди не можуть ходити на стадіон, а у них хочуть відібрати можливість дивитися матчі по телевізору, що під час війни є неправильно", - сказав Суркіс.