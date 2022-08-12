Стерлінг пояснив відхід з Манчестер Сіті

Вінгер Челсі Рахім Стерлінг пояснив свій відхід з Манчестер Сіті цього літа.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю Eurosport.

"Я не міг витрачати час. Мені потрібно було зберегти свій рівень і отримати новий виклик. З 17 років я був гравцем старту. Я не міг підійти до піку кар'єри, не граючи регулярно. Я не міг цього допустити".

У мене такий характер, що я намагався боротися, щоб змінити ситуацію, але цього не сталося. От і все. Перехід у Челсі відповідав моїм особистим цілям та побажанням моєї родини. Мені подобається напрям, у якому рухається клуб.

Челсі бореться за трофеї, ця команда ставатиме лише краще. Звичайно, йти було складно з огляду на скільки років я провів у Ман Сіті. Із цим клубом пов'язано багато спогадів, там я пережив багато приємних моментів.

Дещо більше року я нерегулярно виходив на поле. За цей час я багато чого дізнався про себе. Я багато чого гідно оцінив і спробував привести справи в порядок. Це було складне рішення, але кроки, які підуть на користь, потрібні.

Я почуваюся так, ніби повернувся додому до Лондона. Я давно поїхав звідси – тоді мені було 14 або 15 років", – сказав Стерлінг.