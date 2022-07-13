Стерлінг покинув Манчестер Сіті

Вінгер збірної Англії Рахім Стерлінг оголосив про відхід з Манчестер Сіті.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"7 сезонів, 11 трофеїв, спогади на все життя.

Моя максимальна повага до тренерського штабу, який зіграв величезну роль у моєму розвитку, партнерам по команді, які стали для мене кимось більшим, ніж просто партнери, співробітникам та фанатам, які постійно підтримували команду. Це була неймовірна подорож.

Я вдячний за злети та падіння. Я приїхав до Манчестера 20-річним, а сьогодні покидаю як дорослий чоловік. Дякую вам за нескінченну підтримку. Було честю носити майку Манчестер Сіті", - розповів Стерлінг.