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Стерлінг покинув Манчестер Сіті

Сьогодні 15:23 461 0
Вінгер перейде у Челсі
Стерлінг покинув Манчестер Сіті
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Рахім Стерлінг

Джерело - Чемпіон.

Вінгер збірної Англії Рахім Стерлінг оголосив про відхід з Манчестер Сіті.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"7 сезонів, 11 трофеїв, спогади на все життя.

Моя максимальна повага до тренерського штабу, який зіграв величезну роль у моєму розвитку, партнерам по команді, які стали для мене кимось більшим, ніж просто партнери, співробітникам та фанатам, які постійно підтримували команду. Це була неймовірна подорож.

Я вдячний за злети та падіння. Я приїхав до Манчестера 20-річним, а сьогодні покидаю як дорослий чоловік. Дякую вам за нескінченну підтримку. Було честю носити майку Манчестер Сіті", - розповів Стерлінг.

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Публикация от Raheem Sterling x 😇 (@sterling7)

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