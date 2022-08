Захисник РБ Лейпцига Анхеліньо проведе наступний сезон у складі Гоффенгайма.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

8 серпня він пройде медогляд та підпише орендну угоду до 2023 року.

Також Гоффенгайм матиме опцію викупу за 20 млн євро.

